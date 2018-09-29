مواطنون يحولون حدائقهم المنزلية إلى مزارع لإنتاج الخضار

أكد عدد من المواطنين أن التقنيات الحديثة في الزراعة تمثل اكتفاء ذاتياً؛ لكونها لا تتطلب سوى مساحة صغيرة، حتى لو كانت في حديقة البيت، فضلاً عن أنها توفر 90% من المياه، كما أنها ذات مردود استثماري على المدى البعيد، بالرغم من أنها مكلفة في بدايتها.

وقال المواطنون، إن الزراعة المائية المنزلية، جعلت منهم منتجين لشتى أصناف الخضراوات والفواكه على مدار العام؛ بعد أن كانوا مستهلكين فقط؛ بل إنهم أصبحوا ينقلون وسائل هذه التقنية إلى الأقارب والجيران، الذين انتابهم فضول المعرفة، كما وجدوا أن جودة منتجات هذه الزراعة تفوق المتوفرة بالأسواق.

وأوضح عبدالله النعيمي، موظف حكومي، أن متابعته لأحد الحسابات على تطبيق «انستجرام» في عام 2014، الذي يروج للزراعة المائية، جعله يبحث في الموضوع مطولاً، ليبدأ مشواره في استغلال حديقة منزله بمساحة 98 متراً مربعاً، وتحويلها إلى بيت محمي، وزراعتها بالأصناف الأساسية طوال العام، ومنها الطماطم والخيار والفلفل والورقيات، إلا أنه ومع البحث الدائم عن كل ما هو جديد فيما يخص هذه التقنية الزراعية، أضاف أصنافاً جديدة؛ ومنها: التوت الأزرق وأنواع من الفراولة والتين.

وأكد أنه منذ 4 سنوات لم يتسوق متطلبات أسرته من المنافذ أو التعاونيات، خاصة وأن لديه اكتفاء ذاتياً متوفراً في حديقته؛ بل إن الأمر تعدى ذلك، ولفت انتباه اثنين من جيرانه، لتبدأ أسئلتهم عن ماهية هذه الزراعة الحديثة، فسارع كلاهما إلى شراء ما يلزم من الأدوات، ومن ثم زراعة شتى الأصناف، كما أنهم يلجأون إلى استشارته في كل كبيرة وصغيرة، حول طريقة الزراعة ونسبة المحاليل المستخدمة وما شابه.

وأضاف أن شغفه بكل ما يدور حول الزراعة المائية، جعله يبتكر جهازاً خاصاً لخلط المحاليل، يشمل 14 عنصراً من الغذاء، يتم وضعها بنسب متفاوتة في خزان الري، مشيراً إلى أن تقنية الزراعة المائية مكلفة في بدايتها؛ لكنها ذات مردود استثماري على المدى البعيد؛ لأنه يمكن استخدامها طوال 20 عاماً .

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