طلب 1.2 مليون درهم مقابل السكوت عن الفساد في شركته !

كشفت النيابة العامة في دبي أمس عن طلب مستشار قانوني أوروبي، من شركة لخدمات الطاقة المتجددة يعمل بها مبلغاً قيمته 1.2 مليون درهم، مقابل عدم إفشاء سر «الفساد المالي والإداري في الشركة، وتقديمها رشى للحصول على عقود ومناقصات .

وأفاد المبلغ وهو مستشار قانوني من جنسية أوروبية ثانية، بأن المتهم طلب في شهر أبريل الماضي من إدارة الشركة الشاكية عقد اجتماع لمناقشة ما سمّاه «فساداً إدارياً»، فعقد الاجتماع بناء على طلبه، وتحدث فيه عن تقديم بعض الموظفين رشى إلى العملاء للحصول على عقود ومناقصات، «ولدى سؤاله عن الأدلة على ادعائه، غضب وأتلف جهاز حاسب آلي، فتم إنهاء الاجتماع وإبلاغ الشرطة .

وأضاف المبلغ أنه تلقى من المتهم رسالة إلكترونية خاصة مفادها أنه في حال لم تدفع له الشركة 1.2 مليون درهم، كتعويض، فسيقدم للشرطة والنيابة مستندات عما أسماه «تورط الشركة بدفع رشى للعملاء مقابل الحصول على عقود ومناقصات». إضافة لإرسال خطابات للشركات التي يتعاملون معها حول الفساد والرشى، وهو ما حصل بالفعل وفق ما أكد الشاهد نفسه.

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