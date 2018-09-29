مبخوت مرشح للقب أفضل مهاجم «آسيوي»

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني الأول ونادي الجزيرة، ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل مهاجم، في التشكيلة المثالية على مر تاريخ بطولة كأس آسيا، وذلك في التصويت المفتوح أمام الجماهير، بمناسبة بدء العد التنازلي لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وأشار موقع الاتحاد الآسيوي للعبة، إلى أن مبخوت، نال جائزة هداف كأس آسيا 2015 في أستراليا، التي حصل فيها منتخب الإمارات على المركز الثالث، بتسجيله 5 أهداف، وكان من ضمنها الهدف الأول في شباك منتخب البحرين بعد مرور 14 ثانية، الذي يعتبر أسرع هدف في تاريخ البطولة. ضمت قائمة المرشحين: السعودي ياسر القحطاني، والكويتي جاسم الهويدي، والعراقي يونس محمود، والكوري الجنوبي لي دونغ غوك، والياباني تاكاهارا، والإيراني علي دائي، والأسترالي تيم كاهيل، والأوزبكي الكسندر غينيريك.

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