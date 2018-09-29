مشروع قانون لإنشاء صندوق للمتضررين من الحوادث المجهولة

أفادت هيئة التأمين بأنها تدرس حالياً ثمانية مشروعات قوانين ستُسهم في تطوير وتنمية قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أبرزها إنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة، إضافة إلى تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية للمقاولين والمهندسين، فضلاً عن تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

وأوضحت الهيئة أنها استكمالاً لمنظومة التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، فإنها تدرس حالياً ثمانية مشروعات قوانين، وهي تعليمات ترخيص وسيط إعادة تأمين، إلى جانب تعليمات معايير إعادة التأمين، إضافة إلى تشكيل لجان تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين في هيئة التأمين، حيث لن تقبل الدعاوى بالمحاكم إذا لم تعرض تلك المنازعات أولاً على لجان تسوية المنازعات بهيئة التأمين.

وبينت أنه من المشروعات الأخرى، إنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة، وإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين، فضلاً عن الأطر القانونية لعملية الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، إضافة إلى تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية العشرية للمقاولين والمهندسين، فضلاً عن تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.

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