دراسة : مادة كيميائية وراء تراجع الحيتان القاتلة

كشفت دراسة نشرتها أمس مجلة «ساينس» أن الحيتان القاتلة تواجه انخفاضاً كبيراً، وربما تراجعاً تاماً، في أعدادها بسبب التلوث نتيجة مادة كيميائية محظورة. وأظهرت الدراسة أنه تم العثور على مادة «ثنائي الفينيل متعدد الكلور» (بي.سي.بي) بمعدلات تركيز عالية في الحيتان القاتلة، مما يضر بأجهزة المناعة لديها وقدرتها على التكاثر.

ويتم استخدام مادة «بي.سي.بي»، وهي مادة شديدة السمية ومسرطنة وتوجد غالباً في المنتجات الصناعية، في الأجهزة الكهربائية والدهانات وغيرها من المنتجات لأنها تتصف بنوع من الاستقرار الكيمائي، بالإضافة إلى خصائصها العازلة وأنها غير قابلة للاشتعال، لكنها محظورة في مختلف أنحاء العالم، منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورغم ذلك، المادة متاحة في العديد من بقاع العالم، ومازالت موجودة بشكل واسع نظراً لأنها تتحلل بشكل بطيء.

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