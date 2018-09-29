كريستيانو رونالدو: صلاح يستحق جائزة بوشكاش .. لكن هدفي كان الأفضل

لكن رغم تصريحاته بأن صلاح استحق الجائزة، عاد رونالدو ليجيب عن سؤال (ما هو أفضل هدف في 2018؟) ليُجيب: “هدفي في مرمى يوفنتوس كان الأفضل والأجمل”.

وأردف “ولكن لنكن صرحاء، تلك هي الحياة. بعض الأوقات تخسر وأحيانا تنتصر – جائزة بوشكاش – . تلك هي الحياة”.

وأتم “أكثر ما يهمني هو الاستمرار على نفس المستوى الذي ظهرت به في آخر 15 عاما”.

وتنافس هدف صلاح مع 9 أهداف أخرى على الجائزة، وهم دينيس تشيريتشيف نجم روسيا ضد كرواتيا في كأس العالم، وهدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ضد نيجيريا، وظهير فرنسا بنيامين بافار ضد الأرجنتين، ونجم ريال مدريد جاريث بيل ضد ليفربول.