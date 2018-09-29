شاهد بالصور | القرية اليابانية الملونة في لوس أنجلوس

في وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يقبع حي “طوكيو الصغير” أو “القرية اليابانية”، التي تعد جنة يابانية على أرض أمريكية.

وبحسب موقع “أتلاس أوبسكورا” المهتم بالتصوير أن هذا الحي يعد من أهم الوجوه الجميلة والمزخرفة للوس أنجلوس، فعلى عكس البنايات الأسمنتية الشاهقة، فإن هذا الحي يمتاز بألوانه الباهرة وكذلك متاجر الهدايا اليابانية، والشوارع المزخرفة بالفوانيس الملونة، مما يعطيه روحا استثنائية في هذه المدينة.

كما يضم هذا الحي أيضا متحف للمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى مسرح خاص ومعبد ومقهى لتناول الشاي على الطريقة اليابانية.

يبين الموقع أن الحي هو بمثابة علامة مصغرة للحياة في اليابان، حيث أنه يضم تنوع تاريخي وثقافي مذهل، يعكس العديد من جوانب الحياة.

يشير الموقع إلى أنه بإمكان محبي الثقافة اليابانية زيارة هذا الحي والقيام بالتسوق وتناول الأطعمة اليابانية في المطاعم الموجودة فيه، لاسيما مطعم شابو شابو هاوس، أقدم المطاعم اليابانية في هذا الحي.

ينظم ” ليتل طوكيو” أيضا مهرجانا سنويا يحمل اسم نيسي ويك فيستيفال، والذي يحتفل على وجه الخصوص بالتراث الثقافي لحي ليتل طوكيو، ويعقد هذا المهرجان خلال شهر أغسطس ويضم حفلات ومعارض فنية ورقص في الشارع وتنظيم مطاعم في الشارع، وكذلك وسائل تسلية تلائم جميع الأعمال.

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