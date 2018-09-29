شرطة أبوظبي تنصح بتجنب الاعتماد على المحال والغرباء في نسخ الملفات الهاتفية

نصحت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع باستخدام خاصية “إعادة ضبط المصنع” قبل بيع أو صيانة الهواتف المتحركة، كإجراء وقائي لما تحتوي من خصوصية .

ودعت إلى عدم الاعتماد على محال الهواتف المتحركة أو الغرباء في إجراء النسخ الاحتياطية لمحتوى وذاكرة الهواتف لما تتضمنه من مواد وصور وفيديوهات شخصية وجميع المراسلات الخاصة، والتي قد يتم إساءة استغلالها من قبل ضعاف النفوس في عمليات الابتزاز، وهي تندرج ضمن جرائم تقنية المعلومات.

وأكد العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التوعية الأمنية والتحذير من العواقب الناجمة عن القضايا الإلكترونية.

وأشار إلى أن “المديرية” مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر البشرية المختصة، والتي تمكنها من التعامل مع أي بلاغ يستهدف الأفراد أو المؤسسات، وتكون محلاً للجريمة ودليلاً عليها.

وذكر أن شرطة أبوظبي تعمل على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية عبر تعريف الجمهور ونصحهم لتجنب الوقوع كضحايا لهذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أهمية دور الأسرة في تثقيف أبنائها، لاسيما الأطفال والنشء، وتعزيز الرقابة الحانية والمستمرة للمحافظة عليهم من شتى أنواع المخاطر.

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