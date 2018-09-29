فايرفوكس يتيح لمستخدميه خدمة تكشف اختراق بياناتهم

بواسطة / بتاريخ 2018-09-29 في 7:54 م /
sabq2-600x55313

تقدم موزيلا خدمة جديدة لمستخدمي متصفحها تحمل اسم “فايرفوكس مونيتور”، تتيح التحقق مما إذا كانت بياناتك الشخصية قد تعرضت لأي عملية اختراق.

وللحصول على المزيد من الأمان، يتوفر للمستخدم أيضا خيار التسجيل في الخدمة، ما يسمح بتنبيهه بشكل استباقي في حال كان المستخدم عرضة للتأثر بأية عملية اختراق أو سرقة لبياناته في المستقبل.

وتأتي هذه الخدمة عن طريق شراكة بين موزيلا وموقع حماية وفحص بيانات المستخدمين من الاختراق “Have I Been Pwned”، وهو موقع يقدم هذه الخدمة منذ إطلاقه في عام 2013، والتي ستساعد في تمدد قاعدة موزيلا ومتصفحها فايرفوكس.

وبالطبع، فإن التحذير من حدوث خرق للبيانات سيكون محدودا للاستخدام، إلا إذا كان المستخدم يتبع  كلمات سر جيدة ومتنوعة لكل خدمة على الإنترنت، بحيث لا يؤثر اختراق واحد على وجوده عبر الإنترنت بالكامل.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--