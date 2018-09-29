دراسة تؤكد لأول مرة وجود «الموت النفسي»

أحدثت دراسة متخصصة ضجة عالمية بعدما أثبتت وجود ظاهرة حيرت الأطباء تدعى “الموت النفسي” .

وقال الدكتور “جون ليتش”، الباحث في جامعة “بورتسموث”، الذي أجرى دراسة، أن “التخلي عن الحياة”، هو حالة طبية حقيقية، تحدث عندما يعاني شخص ما من شيء صادم، ويعتقد أن الموت هو النتيجة العقلانية الوحيدة، لحالته.

وأضاف “ليتش” أن الموت يحدث عادة، خلال ثلاثة أسابيع وهي المدة التي ينفذ فيها الشخص المراحل الأربعة التالية، لـ”التخلي”، وهي: اللامبالاة، وقلة الحافز، وعدم الاستجابة للألم، والموت النفسي.

وذكر “ليتش” أن الموت النفسي، هو تفكك للشخصية، وشعور يهاجم الفرد، ويحدث عادة في غضون أيام قليلة نتيجة صدمة قوية، لا يستطيع الشخص تحملها.

وخلال الدراسة أشارت النتائج، إلى أن “التخلي” ينشأ عن تغيير في الجزء الدماغي المختص بالحفاظ على سلوك الشخص، حيث إن الصدمة الحادة تؤدي إلى حدوث خلل في الدورة الحزامية الأمامية لمخ بعض الأشخاص.

وكانت ظاهرة الموت التابع للصدمات محيرة دوما للأطباء ، بسبب عدم وجود إثبات على أن هناك رابط بين الحالة النفسية وبقاء عمل الوظائف الحيوية لجسم الإنسان ، لكن الدراسة الحالية لقت اهتماما دوليا باعتبارها أول إثبات على وجود هذا الرابط .

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