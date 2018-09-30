عفراء المنصوري .. 50 عاماً في تربیة الإبل

تعد المواطنة الخمسينية، عفراء محمد خلفان المنصوري، أول إماراتية في الوثبة بأبوظبي تملك الإبل وترعاها وتشرف على تربيتها بنفسها، وتذهب بها إلى الأسواق لبيعها، أو للمشاركة بها المهرجانات الشعبية التي تشهدها الدولة سنويا .

وتقول عفراء المنصوري : «أنا من أول النساء المتخصصات في رعاية الإبل بالدولة، وعشقي لها لم يأ ِت من فراغ، إذ نشأت في عائلة تهتم بالإبل وتربيها، لذلك أنا قريبة منها، فقد قضيت سنوات طفولتي وشبابي بينها، وتعلمت أصول تربيتها وأسرارها على يد والدي.

وتروي عفراء: في الساعة الثالثة فجراً أبدأ رحلتي مع (البوش) بالاطمئنان عليها، ثم ترويضها الصحراء لبعض الوقت، وهذا أمر ضروري للحفاظ ع صحة الإبل وسلامتها، وعقب ذلك أقدم لها الطعام، وأنظفها وأغسلها بيدي، وأقدم لها لبسها وأضع عليها علم الدولة .

وعن أهم التحديات التي واجهتها كونها امرأة تغزو مجال ظل حكرا على الرجال ، تقول المنصوري : أعشق هذه المهنة ولا أرى فرق بين الرجل والمرأة في العمل لذلك تجاهلت النظرات السلبية الممزوجة بالدهشة من قبل الرجال عندما يروني أتجول بالبوش في الأسواق أو أشارك بها في الفعاليات الوطنية والفلكولورية .

وحول الصفات التي اكتسبتها من الأبل تقول المنصوري : الصبر والجلد والاعتماد على النفس فقد فقدت زوجي في حادث مرير مر به أثنان من أبنائي كما أني أكملت دراستي الجامعية وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في تكنولوجيا العلوم وتطوير المناهج إلى جانب أني أكملت مهمتي كأم بتربية 9 أبناء أكملوا دراساتهم الجامعية ويعملون الآن في مناصب قيادية في الدولة .

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