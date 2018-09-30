مستهلكون ينتقدون ارتفاع كلفة خدمات «الهاتف والإنترنت»

قال متعاملون، إن خدمات الاتصالات في الدولة مرتفعة، خصوصاً الهاتف المتحرك والإنترنت، مطالبين بتدخل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار ومراقبة جودة الخدمات.

في المقابل، قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إنها لا تتدخل في تحديد أسعار خدمات الاتصالات بالدولة، وإن دورها مراجعة الأسعار، موضحة أن المرخص لهما، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، من يقومان بتحديد الأسعار وتقديمها للهيئة للموافقة عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت تعليمات لمزودَي الخدمة في الدولة بإبلاغ المشتركين قبل 28 يوماً من حدوث أي زيادة في الأسعار، أو حدوث أي تغيير في الأحكام والشروط التي يكون لها أثر في زيادة الأسعار التي يتم تطبيقها على خدمات المشتركين فيها، لافتة إلى أنه في بيئة تنافسية فإن مزود الخدمة يخاطر بخسارة مشتركيه، إذا رفع أسعاره.

وشددت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على أنها تتوقع مع اشتداد المنافسة، أن يستمر مزودا خدمات الاتصالات في إضافة باقات وعروض مبتكرة، وخدمات ذات مستوى عالمي مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائهما.

وأكدت الهيئة أنها ملتزمة بخلق سوق تنافسية للاتصالات وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين، عبر تخفيض الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير خيارات أوسع من الخدمات الجديدة، وزيادة الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين.

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