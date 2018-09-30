«العنابي» الأفضل هجوماً و«العميد» الأسوأ

تعتبر هذه الجولة، واحدة من أكثر الجولات إثارة، وفيها الكثير من الأحداث الفنية الجيدة، إضافة إلى الأهداف الرائعة، سواء من الكرات الثابتة أو الهجمات المرتدة.

ورغم خسارته أمام بني ياس في الجولة الرابعة، يعد فريق الوحدة صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وسجل 16 هدفاً، يليه كل من الجزيرة والشارقة، وسجل كل منهما 15 هدفاً.

أما فريق النصر، هو أضعف خط دفاع في المسابقة حتى جولتها الرابعة، ودخل مرماه 13 هدفاً، بمعدل يفوق الـ 3 أهداف في كل مباراة، كما أنه ثاني أقل فرق الدوري تسجيلاً للأهداف، ولم يحرز سوى 4 أهداف فقط.

وفي ترتيب الأفضل والأسوأ في الهجوم، يأتي خلف الوحدة والجزيرة والشارقة، العين وله 10 أهداف، ثم اتحاد كلباء وشباب الأهلي، ولكل منهما 9 أهداف، بينما في ترتيب الأسوأ، فالظفرة هو أقل فرق الدوري تسجيلاً للأهداف، ولم يحرز سوى هدفين فقط، يليه النصر وعجمان، وكل منهما سجل 4 أهداف.

أما أضعف فرق القمة دفاعياً، فهو فريق الجزيرة، الذي رغم تسجيله 15 هدفاً، إلا أن مرماه أصيب بـ 9 أهداف، بينما الوحدة يأتي تالياً، ودخل مرماه 8 أهداف.

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