قريبًا سيتوقف تطبيق Hangouts Chrome عن العمل

قبل نحو أربع سنوات من الآن، أطلقت قوقل تطبيقها Hangouts Chrome ليكون بابًا آخر لمستخدمي Hangouts من على متصفح كروم، بدوره أتى التطبيق بواجهة مستخدم شفافة ومفعمة على غرار فيسبوك لنظام المراسلة الفوري، في موضوع آخر حيث في تحديث لصفحة الدعم، أشارت قوقل إلى أن تطبيقها سيتوقف عن العمل قريبًا، مع حثّ أولئك الذين ما زالوا يستخدمون Hangouts على سطح المكتب بالإنتقال إلى إضافة كروم بدون توجيهات.

من ناحيته أيضًا لم تحمل صفحة الدعم أي معلومات حول الجدول الزمني لإيقاف التطبيق، وذكرت فقط “بأنه سيتوقف عن العمل قريبًا”، بالإضافة إلى نصيحة وهي “إذا كنت تستخدم تطبيق Hangouts Chrome، فانتقل إلى إضافة Hangouts Chrome، ولمنع حدوث مشكلات لا تستخدم كلاً من تطبيق Chrome والإضافة في الوقت نفسه”.

ومن دون التفكير كثيرًا بالأسباب، الاحتمال الأكبر لإيقاف عمل التطبيق هو ارتباطه بالموت العام لتطبيقات كروم الذي تم الاعلان عنه في عام 2016، أخيرًا بغض النظر عن قرار قوقل إلّا أن خدمة Hangouts ليست معهودة كما هو الحال بالسابق، فربما لن يكون القرار ذات تأثير كبير على المستخدمين.

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