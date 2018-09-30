“طرق الشارقة” تنجز 1328 موقف لرواد مساجد الشارقة خلال عامين

استمراراً في مجهوداتها الرامية لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة وتوفير خدمات متكاملة لتحقيق الراحة والسعادة للجميع، اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنها بصدد الانتهاء من 299 موقف لرواد المساجد في مختلف مناطق الشارقة خلال الفترة المقبلة بتكلفة تقديرية 6 مليون درهم، فضلا عن الانتهاء من 1328 موقف خلال عامي 2017 و2018 بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم ،حسبما كشفت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة المهندسة فاطمة الكتبي.

وأوضحت الكتبي، أن مشروعات تطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمساجد التي تنجزها الهيئة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد نموذجية ورصف الطرق المؤدية لها لتوفير الراحة التامة لرواد المساجد والقاطنين بالجوار ، كما أنها تقع ضمن الخطة التنموية للهيئة و تسهم في الحفاظ على المنظر العام للشارقة، مواكبة للتطور العمراني الحاصل في الإمارة، فقد بدأت الهيئة منذ مطلع العام الجاري في استكمال خطتها الموضوعة لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمساجد، حيث تم وضع تكلفة تقديرية 1.2 مليون درهم لإنجاز 64 موقفاً لرواد مسجد المفلحون في منطقة الموافجة، مع إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجد بطول 230 متر، بالإضافة لبدء تنفيذ مشروع لإنشاء 40موقف لسيارات رواد مسجد حبيب بن زيد في القرائن1، أما في القرائن4 فيتم العمل حالياُ على إنجاز 71موقف لجامع آل عمران مع إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية للهذه المساجد بتكلفة 1.5 مليون درهم.

وأضافت،كما تم البدء في الأعمال التحضيرية لرصف الطرق المؤدية إلى مسجد العرباض بن سارية في منطقة الموافجة وإنشاء 18 موقف لرواده بتكلفة إنشاء تقديرية تبلغ 1.5 مليون درهم تقريباً، بالإضافة لذلك تم رصد 1.5 مليون درهم لإنشاء 106 موقف لجامع الحق في الرحمانية 5، حيث سيتم إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية للجامع بطول 320 مترا، كما تم إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار وشبكات إنارة متكاملة للمساجد، بالإضافة لأعمال الخدمات المصاحبة، مؤكدةً أن هذه المواقف ستعمل على تنظيم الحركة المرورية و منع وقوف السيارات بشكل عشوائي و منع تكدسها أمام المساجد مما قد يسبب في تشويه المظهر العام.

وأشارت الكتبي ،أن هذه المواقف وكافة مشاريع الطرق وتطوير البنية التحتية التي تنجزها الهيئة يتم القيام بها حسب أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، بما يواكب النهضة العمرانية و النمو السكاني بالإمارة، لاسيما مواقف المساجد التي تعمل الهيئة من خلال خطة زمنية محددة لتطوير ورصف جميع الطرق المؤدية لها، بما يلبي احتياجات قاطني الشارقة، فقد أنجزت الهيئة 1328 موقف خلال عامي 2017 و2018 بتكلفة إنشائية بلغت20 مليون درهم تقريباً، حيث تم إنجاز 90% من مشروع إنشاء 80 موقف لمسجد خليل الرحمن بمنطقة النوف4، بتكلفة مصاحبة بلغت 1.3 مليون درهما حتى الآن، كما تم إنجاز 306موقف لمسجد الصديقين بمنطقة النوف 1 وقد شمل المشروع إنشاء طرق مفردة مؤدية إلى المسجد بطول إجمالي بلغ 800 متر مع أكتاف حصوية بعرض 2.5متر من الجهتين بتكلفة مصاحبة بلغت3.6 مليون درهم، كما أنجزت الهيئة390 موقف لمسجد الفتح المبين بمنطقة القرائن 4 مع إنشاء طرق مفردة مؤدية إلى المسجد بطول 1.4 كيلو متر وأكتاف حصوية بعرض2,5 متر من الجهتين، بتكلفة 4.9 مليون درهم، فضلاً عن 346 موقف لمسجدي إبراهيم الخليل في الرحمانية والبصيرة في الصجعة بتكلفة 3.9 مليون درهم، وبلغ عدد المواقف التي تم الانتهاء منها لجامع الشهيد غانم آل غانم المهيري في النوف 136موقف بتكلفة 1.6 مليون درهم، بالإضافة ل 32 موقف لرواد مسجد حكيم بن الحارث بمنطقة اليرموك، كما أنجزت الهيئة هذا العام مشروع إنشاء 31 موقف لمسجدي عبادة بن قيس وأنس بن النضر في الرماقية بتكلفة 2.4 مليون درهماً، وقد شمل المشروع إنشاء مجموعة من الطرق المفردة المؤدية إلى المسجدين بطول يبلغ 1,3 كم. وفي المنطقة الصناعية13 تم إنشاء طرق بطول 526متر و7 مواقف للسيارات لجامع النبي محمد بتكلفة 1.5 مليون درهم.

اقرأ ايضا

التعليقات