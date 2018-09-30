9500 مستثمر عقاري جديد يضخون 19 مليار درهم في دبي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سوق دبي العقاري يؤكد على استدامته بشكل مستمر، بعد أن تمكن من استقطاب نحو 9500 مستثمر جديد خلال الفترة من يناير إلى 31 أغسطس 2018، حيث ضخ هؤلاء استثمارات ضخمة وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 19 مليار درهم.

وقال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي:أكتسب سوق دبي العقاري صفة مستدامة فضل مجموعة من المبادرات المبتكرة والحلول الاستباقبة التي جعلته في صدارة الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات، وفي طليعتها الحلول والتطبيقات والخدمات الذكية التي تضمن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم كافة بسهولة وشفافية وأمان، في أي وقت ومن أي مكان في العالم”.

وأضاف بن مجرن “نسعى منذ سنوات إلى تسجيل خطوات رائدة تجعل من سوقنا العقاري خيارًا متميزًا، خاصة وأننا نواكب الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”. لقد لعبت حلولنا الذكية دورًا كبيرا في تعزيز مكانة سوق دبي كبيئة جاذبة للاستثمار، زاد على ذلك منظومة التشريعات التي تحافظ على حقوق المستثمرين، وأعطتهم امتيازات رائعة، تقديرًا لثقتهم بسوقنا العقاري، واختيارهم الإمارة ملاذًا آمنًا لاستثماراتهم طويلة الأجل في السوق العقاري”.

ويعزى دخول مستثمرين جدد للسوق العقاري إلى حرصهم على الاستفادة من الفرص والعوائد الاستثمارية التي تضمنها لهم بيئة دبي الجاذبة للاستثمار، ونوّه بن مجرن إلى حقيقة أن القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وخاصة القطاع العقاري بات ينطلق من “استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل”، والتي تركز عليها أراضي دبي كمحور رئيسي لترجمة الطموحات التنموية للإمارة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك ينسجم في مضمونه وأهدافه مع المحاور الأساسية لدبي الذكية لتحافظ على استدامة النمو، ومواصلة تحقيق التقدم والازدهار، والتغلب على تحديات المنافسة العالمية.

وخلال الدورة السابعة عشرة من معرض “سيتي سكيب جلوبال 2018” الذي سيقام خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر المقبل، ستكون أراضي دبي الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث على أتم جاهزية للقاء المستثمرين، حيث سيستقبل مندوبوها الزوار والمستثمرين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم، بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستفادة من العروض الرائعة التي سيوفرها المطورون في هذا الحدث. وستؤكد أراضي دبي في هذا المعرض الذي حقق شهرة عالمية واسعة كأكبر فعالية وأكثرها نفوذاً في الاستثمار والتطوير العقاري في الأسواق الناشئة، على ما يميز سوق دبي العقاري، كسوق عالمي، ذكي ومستدام.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة موجات جديدة من المستثمرين الذين تتركز اهتماماتهم على متانة واستقرار السوق العقاري، حيث يرون أن هذه المواصفات تبعث على الرضا والطمأنينة في نفوسهم، كما تساعدهم على تحقيق عائدات مستدامة.

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