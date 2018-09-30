إعفاء المركبات الكهربائية في رأس الخيمة من رسوم التسجيل والتجديد والنقل

بناءاً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، قرارًا بإعفاء المركبات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة، ورسوم تجديد المركبات المسجلة، ورسوم نقل الملكية، على أن تسري هذه التوجيهات اعتباراً من 01 / 10 / 2018 وحتى 31 / 12 / 2021 ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة.

وأكد سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة، بشأن إعفاء المركبات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة، ورسوم تجديد المركبات المسجلة، ورسوم نقل الملكية، تماشياً مع إستراتيجية إمارة رأس الخيمة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة ( 2040 ) والتي منها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2040، وتشجيعاً لهذه الإستراتيجية فقد تم اعتماد برنامج استخدام المركبات الكهربائية لتقليل استخدام الوقود في الإمارة.

وأضاف سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة الإيجابية، القصد منها تحقيق ما يعود على الإمارة بالنفع من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة من أخطار التلوث، وتشجيع الصناعات الجديدة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، وعليه تم اتخاذ هذه الإجراءات لتشجيع وتسهيل اقتناء المركبات الكهربائية.

وتوجه سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، نظير ما يوليه سموه من حرص ومتابعة دؤوبة لكافة شئون الإمارة، علاوةً على توظيفهِ لكافة موارد الإمارة وطاقاتها بصورة مبتكرة ومتميزة تحقق إسعاد الجمهور ورفعة وخدمة الوطن.

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