شاهد بالصور | مكتبة صينية فريدة من نوعها

في قلب وادي مليء بالأشجار خارج مدينة بكين، عاصمة الصين، تقع مكتبة خشبية في مكان هادئ وخلاب للمولعين بالقراءة وسط هدوء رائع.

توضح إذاعة “بي بي سي” البريطانية أنه على مقربة من قرية جياوجيه.

ويعود بناء هذه المكتبة إلى عام 2012، وتجذب كل إجازو اسبوعية مئات من الزائرين، الكثير منهم منجذبين للتصميم الخلاب لها.

تبين الإذاعة أنه على الرغم من أن المكتبة لا تتسع إلا لـ 40 زائر في الوقت الواحد، إلا أن المئات من المواطنين يأتون على أمل أن يدخلوها، لاسيما وأنها لا تفتح سوى خلال الإجازة الأسبوعية.

ولوضع المزيد من الخصوصية للزوار ولجعل المكتبة مخصصة للقراء فقط، حظرت إدارة المكتبة مؤخرا دخول الأشخاص الذين يأتون لالتقاط صور لها.

اقرأ ايضا

التعليقات