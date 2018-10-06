افتتاح “الحديقة المتوهجة” في دبي غداً

كشفت بلدية دبي أنه سيتم افتتاح الموسم الرابع للحديقة المتوهجة في حديقة زعبيل غداً بشكل تجريبي، مبينة أنه تم إضافة إضاءة سفاري في الموسم الرابع، بالإضافة إلى حديقة الجليد والمنحوتات الشهيرة، مثل أشكال برج خليفة وبرج العرب ومطارات دبي، وجامع الشيخ زايد الكبير والعصر الجليدي والجمال والديناصورات.

وأكدت البلدية أن «حديقة الجليد» ضمن الحديقة المتوهجة تسلط الضوء على موضوع الاحتباس الحراري، وتعرض مجموعة من منحوتات الجليد الفريدة من نوعها والمضيئة في درجة حرارة منخفضة تصل إلى – 8 درجات مئوية، ما تمثل تجربة برودة ممتعة – بعد انقضاء عطلة صيف حارة- في أكبر حدائق نحت الجليد في المنطقة.

وقالت البلدية: إن الحديقة المستوحاة من عجائب الدنيا تبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع، تنتشر فيها أزهار من أنواع مختلفة وركن للأطفال يمكنهم من خلاله تعلم العديد من أسرار الحياة بطريقة مسلية، كما تضم العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التفاعلية.

وتوقعت البلدية، زيارة مليون شخص لحديقة دبي المتوهجة، خلال هذا الموسم، فيما بلغ عدد الزوار الموسم الماضي نصف مليون زائر، مؤكدة أن رؤية دبي تسعى نحو توفير المزيد من مرافق الترفيه والتسلية للمقيمين والسياح.

وبينت أن حديقة دبي المتوهجة تضم 3 مناطق منها، منطقة المجسمات الثلجية، ومنطقة الديناصورات، والتي تضم 100 مجسم للديناصورات، وكذلك منطقة الإضاءة، والتي تبلغ 10 ملايين ضوء بألوان ومجسمات مختلفة ، وتم استخدام نحو 3 ملايين إضاءة للحديقة والمجسمات.

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