“الموارد البشرية والتوطين” : 3 خدمات جديدة بمراكز “توجيه” أكتوبر الجاري

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم ثلاث خدمات جديدة من خلال مراكز الخدمة “توجيه” اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري.

وتشمل الخدمات الجديدة تسليم عقود العمل للعمال في المستوى المهاري الرابع، وتسليم عقود العمل المجددة للعمال في المستويات المهارية الثالث الرابع والخامس الى جانب تقديم خدمة توجيه وتوعية العمال في المستويين المهاريين الرابع والخامس.

وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين ” ان خدمة تسليم عقود العمل الجديدة تستلزم مراجعة العامل لاحد مراكز الخدمة “توجيه” البالغ عددها 14 مركزا في أبوظبي ودبي لحضور ورش التوعية التي تركز على بيئة مجتمع دولة الإمارات وعاداته وتقاليده وقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له واطلاع العامل على الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح ” أن العامل بعد انهاء متطلبات الورش التوعوية يقوم بالتوقيع على عقد عمله واستلامه والاطلاع على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود التي يتوجب ان تتوافق بنودها مع ما يرد في عروض العمل التي يتلقاها العامل قبل الشروع في اقامة علاقة العمل التعاقدية وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ شفافية علاقة العمل بين طرفيها .

وأضاف ” ان الخدمة الجديدة الثالثة ” تستهدف توعية وتوجيه العمال من المستويين المهاريين الرابع والخامس بقانون تنظيم علاقات العمل الامر الذي يسهم بشكل كبير في استقرار علاقة العمل وتعزيز التوازن في العلاقة بين طرفيها من العمال واصحاب العمل”.

وتدرج وزارة الموارد البشرية والتوطين في المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي اطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية بينما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهن يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة الى اعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط ، ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة وتشمل المهن التي يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة اقل من عام.

وتقدم مراكز توجيه بالاضافة الى الخدمات الجديدة المشار اليها تسليم عقود العمل للعمالة في المستوى المهاري الثالث فضلا عن تسليم العامل الجديد “بطاقة السعادة” التي تتضمن خطا هاتفيا مجانيا بالتعاون مع “دو” حيث يتم ربط بيانات العامل بالنظام الالكتروني للوزارة بما يسهل من عملية التواصل معه لتوعيته باستمرار بالقرارات والاجراءات المستحدثة لا سيما من خلال الرسائل النصية القصيرة”.

وأكد مدير ادارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين ” حرص الوزارة على تعزيز وعي أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات، وهو الهدف الرئيسي لمراكز الخدمة “توجيه” التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية بموجب شراكة مع الوزارة وتحت اشرافها”.

وأضاف ” ان الوزارة تلزم مراكز “توجيه” بتطبيق معايير وضوابط محددة بحيث تقدم خدمات التوعية بأساليب مبتكرة من خلال قاعات التدريب الحديثة المصممة وفقا لأحدث النظم المرئية والمسموعة لتنظيم ورش العمل ومحاضرات التوعية ومن خلال 16 لغة مختلفة”.

ومن المقرر افتتاح 23 مركزا جديدا جديدا بشكل تدريجي ليصل مجموع المراكز مع نهاية العام الحالي 37 مركزا على مستوى الدولة، حيث تضم 11 مركزا في ابوظبي ومركزا واحدا في العين و13 مركزا في دبي و6 مراكز في الشارقة ومركزا واحدا في عجمان ومركزا واحدا في أم القيوين ومركزين في رأس الخيمة ومركزين في الفجيرة.

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