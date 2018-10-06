رب الأسرة المصابة في حادث حريق بني ياس : “مصابنا جلل”

أكد علي سالم الكثيري، رب الأسرة المصابة في حادث حريق بني ياس شرق، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص من أسرته، خروج زوجته من غرفة الإنعاش وتمكنها من الجلوس على الكرسي من دون أجهزة تنفس، وهي قيد العلاج في مستشفى المفرق، موضحاً بأنهم أبلغوها بوفاة ابنتيها وبنت خالتها وابنتها وبنت خالها وأولادها الثلاثة، وهي «مؤمنة صابرة ومحتسبة»، ولفت الكثيري إلى خروج بناته الثلاث من المستشفى مساء أمس الأول، وهن في صحة جيدة.

وتوجه الكثيري بالشكر إلى القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين، وكل من خفف من مصابهم الأليم، كما شكر الدفاع المدني الذي أنقذ 12 شخصاً من أصل سكان البيت البالغ عددهم 20 شخصاً، منهم والدته التي تمشي على عكازين، مشيراً إلى أن الضحايا توفوا من جراء الاختناق، كما شكر كل الأهالي من مجلس التعاون الخليجي من عمان والسعودية والكويت والبحرين الذين توافدوا إلى مجلس العزاء.

وكانت جموع غفيرة من المواطنين والمواطنات، وضباط القوات المسلحة وأصدقاء العائلة والجيران والمواطنين والمقيمين من مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، قد توافدوا إلى بيتهم لمواساتها في مصابهم الجلل.

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