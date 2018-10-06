إلزام وكالة سيارات بتصليح مركبة مواطنة وتعويضها 50 ألف

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام وكالة سيارات معروفة بتصليح مركبة فارهة تملكها مواطنة، وذلك بعدما اكتشفت فيها عيوباً في المكابح بعد شرائها، كما إلزمت المحكمة الوكالة بأن تدفع للشاكية 50 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً عما لحقها من أضرار ومصروفات وأتعاب محاماة.

وكانت المواطنة أقامت دعوى ضد وكالة سيارات قالت فيها، إنها اشترت منها سيارة فارهة موديل 2017، وعند قيادتها سمعت صوتاً في «الفرامل»، فأرجعتها إلى الوكالة حيث تم فحصها، وإعادتها إليها دون تصليح، ثم أرجعتها مرة ثانية بعد سماع الصوت نفسه، حيث تم تغيير الفرامل الأمامية و«الدرامات»، واستمرت المشكلة، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى.

وذكر تقرير الخبرة الهندسية الذي تم إعداده بناءً على طلب المحكمة بعد فحص المركبة وجود عيوب مصنعية خفية لا يمكن للإنسان العادي الوقوف على حقيقتها وذلك بعدما ذكرت الوكالة أمام المحكمة إنه «عند فحص المركبة والكشف الميكانيكي الإلكتروني بواسطة لوحات التحكم، لم يظهر أي خلل فيها” على حد وصفها .

وخلصت الخبرة الهندسية إلى أن المدعية تستحق سيارة بديلة من النوع والفئة نفسيهما لحين الانتهاء من تصليحها وإرجاعها الى حالتها الطبيعية، ويجب على الوكالة اصدار ضمان للمدعية لمدة سنتين بالأجزاء التي سيتم استبدالها وتصليحها، وتستحق المدعية تعويضاً جابراً للضرر الذي لحق بها من جراء تلك العيوب.

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