3 أشقاء مواطنين يبتكرون مذاقاً محلياً لأطباق عالمية شهيرة

نجح 3 أشقاء مواطنين في تحقيق حلمهم بافتتاح مطعم في دبي يقدم الأطباق العالمية بلمسات إماراتية ، وتخصص كلاُ منهم في مجال محدد لإنجاح مشروعهم المشترك .

فبينما يقف الشاب يوسف محمد الهاشمي، وحوله اللحوم والبهارات والخضراوات، ليصنع منها أطباق يضع فيه خلاصة تجاربه ورحلاته حول العالم، يقوم شقيقه الأصغر شامس الهاشمي، بمتابعة تنفيذ التصميم النهائي للمطعم ،ومقابل اللافتة التي تحمل اسم مشروعهم الأول في دبي، تقوم شقيقتهم الثالثة مريم في الترويج للمطعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة الحساب على «إنستغرام» الذي يشهد تعليقات إيجابية على أطباق من ابتكار يوسف.

ويحمل الشقيق الأول الذي يقوم بالطبخ يوسف الهاشمي، درجة الماجستير في الإدارة الدولية من بريطانيا، لكنه مغرم بتقديم أطباق عالمية بلمسات إماراتية حديثة ، بينما شقيقته مريم تحمل درجة ماجستير في التسويق الدولي من بريطانيا .

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