49 شائعة تخص منتجات غذائية رصدها “أبوظبي للرقابة”

دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الجمهور إلى التعرف على أهم الشائعات الغذائية التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين إلى آخر، من أجل تجنبها وعدم الانسياق خلفها، ونشر الجهاز على موقعة الرسمي قائمة تضم 49 شائعة تم رصدها والتصدى لها.

واشتملت قائمة الشائعات على وجود سموم فطرية في الفستق الحلبي، ووجود أرز بلاستيكي في الأسواق ، إلى جانب وجود أضرار بمنتج شوكولاتة نوتيلا، ومنتج بسكويت اولكر هالي، وخطورة مركب الأكريلاميد في القهوة، والبيض البلاستيكي، واستخدام النيتروجين في تحضير الأيس كريم ، إلى جانب خطورة أكل نواة فاكهة المشمش، واحتواء مشروب الكوكولا الغازي على ديدان، واستخدام الحشرات والديدان في عدد من المنتجات الغذائية، وأضرار أكياس الشاي، ومشروب البيبسي، والثوم الصيني واللحوم الخاصة بماكدونالدز، وشائعة احتواء حلوى الجيلاتين على مشتقات الخنزير.

وتضمنت بقية الشائعات، شائعة الفراولة المجمدة وفيروس الكبد الوبائي، ومكعبات مرق الدجاج، ومنتج شراب فيمتو، ومنتج تانج، ومنتج تانج فييرز، ومنتج ماجي، وحقن البطيخ الإيراني، ورقائق بطاطس برينغلز، وعدم مطابقة الأجبان الواردة إلى أبوظبي للمعايير المعتمدة، واحتواء ثمار السنطرة (اليوسفي) على ديدان خطرة، وقطع دجاج ناجتس، وفاكهة مانجو ألفونسو الهندي، واللحوم المسرطنة، ومنتجات كادبوري، وشاي ليبتون، ودجاج دو الفرنسي، ومنتجات اللحم المفروم المستوردة أمريكانا، والسموم في مشروبات غازية، والجيلاتين المستخرج من الخنزير، والعلكة ومادة «الأسبرتايم»، ومشروبات الطاقة ، وورق الألومنيوم، وتلوث الحمضيات، بالإضافة إلى رقائق البطاطس «الشيبسي»، والأسماك الفيتنامية، وكورن فليكس.

من جهة أخرى، أكد مسؤولو ومديرو مبيعات في مراكز تجارية وشركات توزيع منتجات غذائية في أبوظبي، أن ظهور أخبار كاذبة كل فترة عن منتجات محددة يكون الهدف الأساسي منه التأثير في منتج بعينه لإبعاد المستهلكين عن شرائه بهدف محاربته تجاريا .

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