قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية خلال تصريحات إعلامية، أن اتحاد الكرة الإماراتي، وافق على مشاركة فريق إماراتي في الدوري السعودي الموسم المقبل، بينما لم يتم الكشف عن اسم الفريق حتى الآن.

وقالت مصادر أنه الاتفاق على مشاركة أندية خليجية بالدوري السعودي بداية من الموسم المقبل بينها المحرق البحريني وفريق كويتي لم يحدد بعد، علماً بأن الدوري السعودي الذي يقام تحت مسمى «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» لم يشـــــهد مشاركة أي ناد من الخارج منذ انطلاقه عــــام 1976.

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