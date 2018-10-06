يونايتد يستعد لإقالة مورينيو أيا كانت نتيجة لقاء نيوكاسل

الأمور انتهت، ومانشستر يونايتد يستعد لإقالة جوزيه مورينيو هذا الأسبوع، أيا كانت نتيجة لقاء الفريق أمام نيوكاسل، وفقا لصحيفة ميرور.

نتائج سلبية مستمرة وأزمات متكررة مع اللاعبين وتصريحات قوية من مورينيو. أشياء عديدة أصبحت تهدد وبقوة بقاء جوزيه في منصبه كمدير فني للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نيوكاسل يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث مصدر مسؤول في مانشستر يونايتد عن مستقبل مورينيو، قائلا: “انتهى الأمر. مورينيو وصل لنقطة اللاعودة ومن المنتظر رحيله أيا كانت نتيجة لقاء نيوكاسل”.

مورينيو خسر ثقة مجلس إدارة يونايتد بالكامل، و”من المقرر إقالة هذا الأسبوع”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى “زين الدين زيدان هو المرشح المفضل لخلافة مورينيو”.

مايكل كاريك مساعد مورينيو الحالي، يستعد لقيادة يونايتد من منصب الرجل الأول بشكل مؤقت، لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد، وفقا لميرور.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 7 مباريات.

في دوري أبطال أوروبا، يحل ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف يوفنتوس صاحب الـ 6 نقاط.

بينما ودع يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة ضد دربي كونتي.