Yahoo Together تطبيق مراسلة جماعي جديد على أندرويد و iOS

إذا كان هناك شيء واحد لدينا ما يكفي منه وزيادة في عالم الهواتف المحمولة، هو يكون تطبيقات التراسل والتواصل، ولكن على الرغم من ذلك، فقد أعلنت شركة ياهو عن جديد تطبيقاتها في هذا المجال وهو تطبيق Yahoo Together، وذلك بعد أن أعلنت عن تطبيقها الآخر “ياهو” صاحب مهمة تجميع الأخبار بأنواعها والطقس والبريد وغيرها في مكان واحد.

فيما يخص التطبيق الجديد Yahoo Together فهو عبارة عن تطبيق تراسل جماعي متاح على كلٍ من أندرويد و iOS، وهو مصمم لتبسيط التواصل الجماعي بين الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل، فضلًا عن حل مشكلة الإحباط جرّاء المحادثات الجماعية والتي نراها في مختلف التطبيقات في هذا المجال، وذلك من خلال استخدام هذا التطبيق لأدوات ذكية جديدة مع تنظيم أفضل.

حيث هناك مجموعة لكل ما تريد، مثلًا مجموعة العائلة أو الأصدقاء أو العمل ,,إلخ، وكما تتوقع من أي تطبيق دردشة آخر، فـ Yahoo Together يدعم مشاركة الصور والفيديو، كما يعمل على إنشاء مكتبة مشتركة للمجموعة بهدف تسهيل العثور على الأشياء في وقت لاحق، فضلًا عن وجود أداة بحث قوية يتم عرضها في هذا المزيج.

أخيرًا هناك ميزة مفيدة استعارها التطبيق من خدمة Slack وهي التذكير الذكي التلقائي، حيث سيكون مفيد جدًا عند التخطيط للاجتماعات أو للقاءات.

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