شاهد بالصور | جزيرة سبايك .. من أكبر سجن إلى أهم مزار سياحي في أيرلندا

قلعة سابقة كانت تحوي أكبر سجن في العالم، إلى أهم مزار سياحي في أيرلندا، أنها جزيرة سبايك، الملقبة بـ “الكاتراز أيرلندا”، نسبة إلى جزيرة الكاتراز في خليج سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، والتي كانت هي الأخرى سجن سابق.

وتوضح شبكة “سي أن أن” الأمريكية أن “سبايك أيلاند” هي جزيرة واقعة في الشاطئ الجنوب الغربي في إقليم كورك بأيلاندا، والتي كانت في الماضي تضم أكبر عدد مساجين في العالم، حتى أن أكثر من آلف سجين ماتوا في هذه الجزيرة في 4 أعوام فقط خلال الحقبة الفيكتورية في القرن التاسع عشر.

غير أن هذا السجن السابق تحول إلى مزار لآلاف السياح الذين يريدون التعرف على هذا الجزيرة الخضراء وقلعتها التي كانت سجنا سابقا.

وتشير القناة إلى أنه بالتوازي إلى كونها مزارا سياحيا، فإن هذه الجزيرة أيضا مركز جذب للكثير من الباحثين الذين يأتون للبحث عن خبايا هذه الجزيرة، خاصة جثث المساجين.

وتبين القناة إلى أن السجون السابقة لا تزال قائمة في هذه الجزيرة، وحتى المعدات المستخدمة في التعذيب لاسيما السلاسل والأبواب الضخمة والأحجار التي يتم التعذيب عليها والتي ترصد كيف كان الوضع سيئا لكل سجين يقدم إليها، لاسيما المعتقلين لأسباب سياسية.

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