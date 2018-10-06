أبوظبي | إغلاق جزئي على شارع “الفلاح” بدءَ من الاثنين ٨ أكتوبر
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-10-06 في 5:35 م /
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