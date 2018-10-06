العواني: ملاعب كأس آسيا جاهزة لاستقبال الحدث القاري

أبدى مدير بطولة كأس آسيا 2019، عارف العواني، ارتياحه الشديد لما وصلت اليه التحضيرات الخاصة بالبطولة قبل أشهر قليلة من انطلاقها، مشيداً بالعمل الكبير الذي تقدمه كافة المجموعات القائمة على كافة التحضيرات منذ بدايتها، موضحاً أن العمل يجري على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة في سبيل اظهار البطولة بالصورة التي تليق بدولة الامارات وما عودت به العالم من تألق وبريق في استضافتها لأي حدث عالمي أو قاري.

وأكد العواني أن جاهزية كافة الملاعب باتت مكتملة بنسبة كبيرة لاستضافة الحدث القاري ولم يتبقى سوى بعض اللمسات اللوجستية البسيطة والتي يمكن الانتهاء منها في وقت قصير، مبيناً أن الوفود التي حضرت من قبل الاتحاد الاسيوي بجانب ممثلي المنتخبات المشاركة في كأس آسيا أظهرت ارتياحا وردود أفعال إيجابية للجاهزية التي تتمتع بها الدولة قبل العرس الاسيوي، مؤكداً أن هذه الأصداء تمثل بالنسبة لنا حافز مهم لمواصلة العطاءات والعمل على تقديم الافضل والإبهار التنظيمي بجميع الخطط التحضيرية.

وقال: “شهدت الفترة السابقة استعدادات غير مسبوقة واجتماعات مكثفة للجنة التنفيذية مع كافة المجموعات التي ستحتضن مباريات البطولة القارية”، مبيناً أن تواصل العمل بوتيرة سريعة وفق برنامج تنظيمي معتمد قادنا لإنهاء التحضيرات في وقت مناسب وقبل فترة طويلة من انطلاق البطولة.

وأضاف: “سعدنا بتجمع الاسرة الكروية الآسيوية على أرض الإمارات قبل أيام للاحتفاء معنا مع بقاء 100 يوم لانطلاق البطولة”، مبيناً أن احتفالية العد التنازلي تمثل محطة مهمة من محطات تنظيم الحدث، قبل الوصول للمراحل التنظيمية الختامية معرباً عن ارتياحه لسير الأعمال التنظيمية في البطولة التي يتطلع لجعلها حدثاً استثنائياً مبهراً يضاهي به مكانة الإمارات المتقدمة عالمياً ويرسخ دورها وريادتها في دعم الحركة الرياضية الشبابية على الصعيد القاري والدولي.

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