صاروخ ستوريدج أمام تشيلسي هدف الشهر في ليفربول

بواسطة / بتاريخ 2018-10-06 في 7:36 م /
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فاز دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول بجائزة أجمل هدف للفريق في شهر سبتمبر وذلك بعد تسديدته الرائعة في شباك تشيلسي والتي أنقذت ناديه من السقوط في ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الإنجليزي هدفا جميلا من تسديدة قوية في الدقيقة 89 من مسافة 25 ياردة لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 في الجولة 7 يوم السبت الماضي.

ونال الهدف نصيب الأسد في تصويت أجراه النادي عبر موقعه الرسمي لاختيار الهدف الأجمل خلال الشهر الماضي.
وجاء هدف روبرتو فيرمينو في شباك باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا في المركز الثاني بينما احتل هدف ستوريدج بتسديدة على الطائر في شباك تشيلسي بكأس الرابطة الإنجليزية المركز الثالث.

واحتل هدفا ساديو ماني وفيرمينو المركزين الرابع والخامس على الترتيب وكانا في فوز الفريق بنتيجة 2-1 على ليستر سيتي في الدوري.

وسجل محمد صلاح، هداف وأفضل لاعبي الدوري في الموسم الماضي، هدفا وحيدا مع ليفربول في شهر سبتمبر كان في شباك ساوثامبتون لكنه لم ينافس على جائزة الأفضل.

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