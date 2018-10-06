مايكروسوفت توقف تحديث “ويندوز 10” لهذا السبب

بواسطة / بتاريخ 2018-10-06 في 7:35 م /
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أطلقت مايكروسوفت الأسبوع الماضي وبعد مؤتمرها الخاص بالكشف عن أحدث أجهزتها، تحديث شهر أكتوبر لنظام تشغيل ويندوز 10 والذي يحصل على تحديث ضخم بالعادة في شهر أكتوبر، لكن على ما يبدو أن هذا التحديث أضر بالمستخدمين ولم ينفعهم فقط.

فبحسب بعض التعليقات على منتديات الشركة وموقع Reddit وغيرها من الأماكن المخصصة للحديث عن مشاكل ويندوز، فإن المستخدمين تحدثوا عن حذف التحديث لبعض الملفات عن أجهزتهم، الأمر الذي وصل إلى حذف مجلدات كاملة للبعض من صورة وملفات عادية وغيرها.

وهذه المشكلة لم تقتصر على نسخة محددة من النظام، حيث شملت نسخة برو والنسخة المنزلية، وهو ما جعل مايكروسوفت تعلن عن إيقاف إطلاق التحديث للمستخدمين في الوقت الحالي حتى حل المشكلة، كما نوهت الشركة بضرورة التواصل مع الدعم مباشرة في حال تعرض أي مستخدم لحذف ملفاته.

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