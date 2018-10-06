شاهد بالصور | القلاع والمناظر الخلابة في روسيا

من المناظر الطبيعية الخلابة والعمارة المذهلة، تشكل روسيا أحد الدول التي تضم تراث تاريخي مذهل، يجعلها تفرض نفسها على قوائم التراث العالمي لليونسكو، والتي تعكس تاريخها وثقافتها غير العاديين وجمال الطبيعة.

توضح شبكة “ناشيونال جيوجرافيك” أنه لا يوجد شيء صغير، حينما نتحدث عن روسيا، فمن سهولها الشاسعة إلى تاريخها السياسي الثري ومساهمتها الأدبية والفلسفية في الأدب العالمي.

تتابع الشبكة بالقول أن روسيا تضم مناطق جميلة وخلابة لا تتكرر في أي دولة أخرى، لكن الحرب الباردة جعلها في مواجهة العالم الغربي وأفقدها قطاع أكبر من السياحة الغربية وأيضا التبادل الثقافي معه لفترة طويلة، غير أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، بدأ الزائرون يتدفقون إليها من جديد ويلقون نظرة على جمالها الآخاذ.

تصنف روسيا في المرتبة الـ 28 لعدد المواقع الموضوعة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الأمر الذي يعكس تاريخها المتنوع وثقافتها الثرية ولكن أيضا طبيعتها الخلابة.

فيما يتعلق بالإرث التاريخي فهناك العديد من المباني ذات الطراز المذهل، لاسيما الكاتدرائيات والمساجد التي تعود للحكم الإسلامي القديم لأجزاء كبيرة فيها، وأيضا القصور الحكومية والقلاع.

هناك أيضا مواقع تعكس جمالها الطبيعية مثل المناظر في القطب الشمالي حيث الدببة وحصان البحر، وكذلك البحيرات الجميلة والجبال المغطاة بالثلج التي يعيش عليها النمور الثلجية.

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