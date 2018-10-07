ليلى آل بشر .. مواطنة تقود الرافعات العملاقة في أبوظبي

دعت المواطنة ليلى آل بشر، التي تحترف مهنة غير معتادة بميناء خليفة في أبوظبي، بنات جيلها للحاق بها، في عالم الرافعات العملاقة، وكل مجالات العمل الميداني، مؤكدة أن خدمة الوطن ورد الجميل أمانة في أعناق كل أبناء وبنات الإمارات .

وقالت المواطنة ليلى آل بشر، أنها رفضت الصورة النمطية لعمل المرأة، واختارت أن تحترف قيادة الرافعات العملاقة بميناء خليفة في أبوظبي ، مضيفة أنها تجلس في غرفة التحكم، لتقود رافعات يزيد طولها على 40 متراً، وهو ما يقارب ارتفاع برج مكون من 15 طابقاً تقريباً، وتحركها بكل دقة ، كما أنها تنقل حاويات تزن عشرات الأطنان في الهواء، لترصها فوق بعض بدقة شديدة دون أدنى نسبة خطأ، وكأنها ترسم بها لوحات على رصيف الميناء.

وقالت آل بشر أن تجربتها في عالم الرافعات الضخمة تمتد إلى أربع سنوات، اكتسبت خلالها كل المهارات اللازمة للتحكم بالرافعات العملاقة، ما أهلها لتكون أصغر مشرفة على مستوى «موانئ أبوظبي» في مجال العمل الميداني، وتقول: «منذ صغري أدركت أهمية العمل الميداني، لذلك بمجرد انتهائي من المرحلة الثانوية، والإعلان عن وظائف شاغرة بميناء خليفة، تقدمت لها، ليحمل لي القدر أكبر مفاجأة في حياتي، والعمل في مجال مميّز، أخدم من خلاله وطني، وأرد له جزءاً من فضله عليّ».

وتكمل: «كانت البداية في مجال تشغيل الرافعات العملاقة، بعدما قمت بجولة في مرافق الميناء، ورأيت الآلات الضخمة التي تقوم بمناولة الحاويات من السفن إلى الرصيف، فاستهواني التحدي وشعرت بأن مكاني هنا، ومن هنا اتخذت قراري بأن أصبح مشغلاً لواحدة من هذه الرافعات العملاقة، وخلال شهور عدة، اكتسبت الخبرة اللازمة، التي أهلتني للتعامل مع هذا العالم الجديد بكل سهولة وأريحية “

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