الهاجري: عموري رفض العروض الأوروبية

كشف غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، أن عمر عبد الرحمن لاعب الفريق سابقاً واللاعب الحالي في صفوف الهلال السعودي، هو من رفض عروض احتراف أوروبية كونها لم تواكب طموحه، موضحاً أن منظومة الاحتراف يجب أن تكون متكاملة في كافة عناصرها حتى لا يتحول الاحتراف إلى انحراف.

وكشف الهاجري أن أنس بوخش وكيل أعمال اللاعب عرض على العضو المنتدب للعين عروضاً من نادي ليون الفرنسي ونادي نيس الفرنسي، لكن عموري لم يوافق كونها لم تواكب طموحاته، مضيفا أن وكيل أعمال اللاعب موجود وبإمكان أي شخص أن يسأله .

وفيما يتعلق بأن اللاعب طلب تجديد عقده بنفس الراتب سابقاً قبل التوجه للاحتراف الأوروبي، قال: هذا ليس احترافاً ولكنه انحراف، يجب أن يكون الاحتراف كمنظومة متكاملة يتم تقبلها بكافة معطياتها.

وحول عدم رد العين على اللاعب كما ادعى في الشهور الماضي، أشار الهاجري، إلى أن شركة العين لكرة القدم هي المسؤولة عن التعاقدات، وتمتلك صلاحيات كاملة للتفاوض والتجديد، ومن يريد لقاء «المعازيب» فهو شأن شخصي خاص به.

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