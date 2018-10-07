شاهد بالصور | شواطئ كينيا التي تبدو من عالم آخر

على الرغم من الصورة النمطية التي تنعكس عن كينيا باعتبارها دولة نامية في القارة الإفريقية، إلا أن هذه الدولة تضم العديد من الشواطئ المذهلة والخلابة المطلة على المحيط الهادي.

فإلى جانب كونها تضم العديد من الحدائق الوطنية والحياة البرية المذهلة والزاخرة بالعديد من الحيوانات النادرة، إلا أن كينيا بها شواطئ مذهلة، تقارن بدول سياحية مثل سيشل والمالديف وجزيرة بالي، وحتى شمال البرازيل.

بين هذه الشواطئ يبرز على وجه الخصوص شاطئ دياني، المعروف برماله البيضاء الناعمة ومياه الزرقاء ومنظره الذي يظهر تناسقا مذهلا مع السماء.

هذا المنظر يكتمل أيضا بالغابات الخضراء المحيطة به وفيلات الطبقة الراقية التي تبرز على حافة الغابات والشواطئ.

تشير شبكة “سي أن أن” الأمريكية أنه مثل شاطئ دياني ، فإن غالبية هذه الشواطئ في كينيا محاطة بغابات خضرء مذهلة بالإضافة إلى صخور مغطاة بالنباتات تتشكل على مقربة من هذه الشواطئ.

هذه الشواطئ تشكل ملاذ للعديد من السياح الأوروبيين الذين يأتون للاستمتاع بالأجواء الساحرة والتصميمات الخاصة، بالإضافة إلى بعض النشاطات مثل الغوص والتزلج على المياه.

هذه الشواطئ مجهزة أيضا بتجهيزات استثنائية مثل مقاعد للتأمل وتناول الطعام على الشاطئ، وكذلك محلات البيع.

تبين القناة أن أغلب هذه الشواطئ تقع جنوب مدينة مومباسا، وكذلك على سواحل جزيرة لامو ومنطقة مامبروي، الواقعة في جنوب البلاد.

وهناك أيضا شاطئ جزير شالي، حيث تحاط مجاري المياه بالغابات الخضراء التي تكسبها منظرا مذهلا.

وأيضا شواطئ جازي وكيكامبالا المعروفة بفيلاتها الفارهة.

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