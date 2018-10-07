504 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 22 مليون في “مجمع دبي للاستثمار”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 504 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 149 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، منها 72 مبايعة للأراضى بقيمة 177 مليون درهم و 77 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 96 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 7.5 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 4.9 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 107.2 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 7 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 13.6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 3.7 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3.4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 3.3 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 5.3 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 24.9 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231 مليون درهم منها 12 رهونات أراضى بقيمة 197 مليون درهم و 28 رهونات فلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 116 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 27 مليون درهم.

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