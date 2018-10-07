الشامسي : نسعى للاستفادة من مواجهتي مصر الوديتين

أجرى منتخبنا الوطني الأولمبي، أولى حصصه التدريبية مساء أمس “السبت” على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج، ضمن معسكره الداخلي الذي سيستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق شهر مارس القادم، وستسحب قرعتها يوم 7 نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

ويستعد الأبيض لخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره المصري، 12و15 من أكتوبر على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي .

وأكد مترف الشامسي المشرف على منتخبنا الوطني الأولمبي، المرحلة الحالية من الإعداد تأتي لخلق التجانس بين اللاعبين خاصة أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة جديدة من العناصر التي تم اختيارها بناء على الرؤية الفنية لمدرب المنتخب ماسيج سكورزا، والذي يحرص على متابعه مباريات دوري الخليج العربي للمحترفين، وتحت 21 سنة.

وعن المباراتين الوديتين مع منتخب الفراعنة، قال الشامسي: “المنتخب المصري من المنتخبات العربية والأفريقية القوية، ونهدف من خلال مواجهته إكساب لاعبي الأبيض الأولمبي خبرة المواجهات الدولية، وخاصة أن الفراعنة لديهم ميزة التطور الفني في الجانبين التكتيكي والخططي، ونتمنى تحقيق أهداف المعسكر الحالي، ومعرفة الإيجابيات التي سنعمل على تعزيزها، وتقليل السلبيات التي قد تواجهنا خلال المباراتين .

وأضاف مشرف المنتخب إلى أن باب الانضمام لصفوف الأبيض الأولمبي مفتوح دائماً للاعب المتميزالذي يجتهد ويثبت أنه جدير بتمثيل المنتخب، والتجمعات القادمة قد تشهد انضمام عناصر جديدة .

وتضم قائمة الأبيض الأولمبي في المعسكر الحالي 25 لاعباً هم : محمد علي شاكر (عجمان)، سعيد جمعة السعدي، سليمان ناصر العامري، علي محمد أحمد (العين)، عيسى محمد العتيبة، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري، فيصل أحمد المطروشي (الجزيرة)، علي خالد البلوشي (حتا)، غيث حسين عبدالرحمن، محمد إبراهيم الجسمي، جاسم يعقوب البلوشي (النصر)، محمد هلال النعيمي، أحمد سلمان العكبري، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، عبدالله جاسم علي (الوصل)، خالد عبدالرحمن البلوشي، عبدالعزيز حمد صالح (بني ياس)، خالد محمد عبيد، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، إسماعيل خالد خميس، محمد جمعة عيد (شباب الأهلي دبي)، ماجد إبراهيم سرور (الشارقة)، خليفة عبدالله خاطر (الفجيرة).

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