رئيس الريال يحدد 3 صفقات لإنقاذ “الملكي”

قرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تولي منصب السكرتير الفني للنادي “الملكي” خلال الفترة المقبلة، من أجل البحث عن صفقات مميزة لتدعيم الفريق.

وحدد رئيس ريال مدريد 3 صفقات للتعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحل أزمة العقم التهديفي للنادي “الملكي”.

ويعتبر الألماني تيمو فيرنر نجم فريق لايبزغ، أحد الخيارات التي سيحاول بيريز التعاقد معها، على أن يكون البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي هو الخيار الثاني.

وسيكون هاري كين هداف توتنهام الإنجليزي، هو الخيار الثالث لريال مدريد، للتعاقد معه في يناير (كانون الأول) المقبل، لتدعيم خط الهجوم المدريدي.

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