إنستقرام يتيح تصوير وإضافة فيديو طويل إلى القصة

ربما لم تجد ميزة تلفزيون إنستقرام IGTV لنشر الفيديوهات المطولة الصخب اللازم بين المستخدمين بعد إطلاقها، لتطلق الشركة المطورة للتطبيق تحديث جديد لميزة القصة بالسماح بتصوير وإضافة فيديو طويل لكن بتقطيعه إلى أجزاء متعددة بحسب الطول.

وهذه الميزة تقوم على إضافة كل دقيقة من الفيديو كجزء من القصة، فعندما يتم تصوير مقطع لأطول من الفترة المسموحة قبل هذا التحديث فإن التصوير سيستمر وسيظهر المقطع في الدقيقة الأولى في مربع صغير أعلى أيقونة التصوير، وهذا الأمر سيساعد المستخدمين بكل تأكيد على التقاط المقاطع بشكل أفضل.

سابقًا، كان المستخدم بحاجة لتصوير كل دقيقة على حده، وبمجرد اكتمال الدقيقة فإنه سيكون عليه نشر المقطع ثم العودة لتصوير أخر لاستكمال الحدث الذي يلتقطه وهو الأمر الذي يؤدي أحيانًا لعدم تغطية كامل اللحظة، لكن مع التحديث الجديد فإن التطبيق سيسمر بالتصوير حتى يتم الانتهاء، وبعدها سيتمكن المستخدم من نشر كل اللحظة معًا وبنقرة واحدة كأجزاء.

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