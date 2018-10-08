غاب عن تدريب “الظفرة” فغرمه والده 85 ألف درهم

فرض سعيد مسعود إداري الكرة بنادي الظفرة عقوبة على ابنه إبراهيم لاعب الفريق الأول تبلغ 85 ألف درهم، بسبب تأخره عن تدريبين، وعدم حضوره لتدريب آخر خلال فترة سابقة، ولم يتردد سعيد مسعود في اتخاذ قرار العقوبة التي اعتبرها البعض تحمل سمة «عقوبة عائلية» من الأب لابنه.

وأكد سعيد مسعود أن كل اللاعبين عنده «سواسية»، وقال: هذه العقوبة واحدة من أكبر العقوبات التي فرضتها على لاعب، مشيرا إلى أنه يتعامل مع ابنه في النادي مثل زملائه، وممنوع أن يخاطبه إلا بصفته الإدارية «كابتن»، أما في المنزل فانه ابنه وصديقه، ويحلم برؤيته مدافعا عن شعار «الأبيض» الكبير.

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