تطبيق NotaBene لتدوين الملاحظات بمختلف أشكالها

بغض النظر عن المجال، هناك العديد بل الكثير من التطبيقات الداخلة في مجال معيّن، وهذا الأمر له جانبين الأول إيجابي وذلك في تحسين تجربة المستخدم باختيار الأفضل له، والجانب الآخر سلبي والمُتمثّل في صعوبة الاختيار، عمومًا يُمكِن التغلب على الجانب الثاني من خلال أخذ النصيحة، حيث كما عودناكم دائمًا نأتيكم بالأفضل.

معنا لهذا اليوم أحد تطبيقات تدوين الملاحظات الجديدة والمتاح حصرًا على نظام التشغيل أندرويد، وهو تطبيق NotaBene الذي تم تصميمه لتدوين الملاحظات بمختلف أشكالها والأهم من ذلك التدوين بسرعة.

حيث يدعم هذا التطبيق الجديد تدوين الملاحظات كتابة، فضلًا عن تسجيل الملاحظات صوتًا، محاذاة بإدراج أي صور بسهولة تامة، كما ويتضمن التطبيق محرك بحث للعثور على الملاحظات القديمة، ويدعم وضع علامة جغرافية لجميع الملاحظات، وهناك خيار تمييز الملاحظات المهمة للوصول إليها بسرعة.

أخيرًا تطبيق NotaBene متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر قوقل بلاي، إن كنت من المهتمين يمكنك تحميله من هنا، على أن يدعم أندرويد 5.0 فأحدث.

اقرأ ايضا

التعليقات