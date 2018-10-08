شاهد بالفيديو | سائق دراجة هوائية ينجو من الموت بأعجوبة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-08 في 12:16 م /
sabq2-600x55313

نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادما يظهر لحظة نجاة دراج من الموت المحقق، بعدما أفلت بعمره فى أقل من ثانية، قبل أن تسقط شجرة فجأة عليه.

جاءت الحادثة أثناء فعاليات سباق للدراجات الهوائية فى منطقة Chalk Farm غرب العاصمة لندن، ولحسن الحظ تمكن سائق الدراجة من توخي الحذر والإفلات على الرغم من المسافة التى لم تتجاوز ملليمترات فقط بينه وبين الشجرة القاتلة.

ولحسن الحظ وثق أحد الحضور فى السباق الواقعة الجنونية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما تعجب الرواد من نجاة هذا الرجل من الموت المحقق.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--