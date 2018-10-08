شاهد بالصور | زراعة القطن في مصر

تتوقع مصر تصدير هذا العام حوالي 65 مليون كيلو جرام من القطن طويل التيلة، بما يعادل 150 مليون دولار، خلال الموسم الجاري، في محاولة منها لإعادة إحياء زراعة القطن التي كانت تشكل أكبر منتج له في العالم.

ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن رئيس أتحاد مصدري الأقطان في محافظة أسكندرية، نبيل السنتريسي، لوكالة “شينخوا” الصينية أن التصدير هذا العام سيصل إلى 65 مليون كيلو جرام، مشيرا إلى أن هذا الرقم يتعدى الانتاج خلال الموسم الماضي بأكثر من 10 مليون كيلو جرام.

ونسب السنتريسي زيادة أنتاج القطن في مصر إلى ارتفاع رقعة الأراضي التي بات يزرع عليها بنسبة 50% خلال العام الأخير لتصل إلى 138,600 هكتار خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 90,720 خلال العام الماضي.

غير أن المسئول يتوقع زيادة المساحة التي سيزرع عليها القطن خلال الموسم القادم إلى ما يتراوح بين 186 آلف إلى 189 آلف خلال الموسم المقبل، رغم التحذيرات من أن مصر ستواجه صعوبة في إيجاد سوق فعلي لانتاجها المتزايد.

وتشتري الهند، التي تعد سوقا تقليديا للقطن المصري، ما يعادل 50% من انتاج مصر من القطن، بحسب السنتريسي، مشيرا إلى أن مصر تصدر أيضا إلى الصين وباكستان وتريكا والبرازيل وبنجلاديش.

ويتميز القطن المصري بكونه ذو جودة عالية وشهرة تاريخية لكونه طويل التيلة وشديد النعومة، واستطاع أن يقتنص ماركته العالمية تحت مسمى “القطن المصري”، وقد لعب دورا هاما في الاقتصاد المصري منذ القرن التاسع عشر.

غير أن الأنتاج بدأ في التدني بنهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، قبل أن تحاول السلطات المصرية إعادة إحياء هذه الزراعة من جديد.

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