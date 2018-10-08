721 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 40 مليون في “منخول”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 721 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 217 مبايعة بقيمة 377 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضى بقيمة 166 مليون درهم و 183 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 211 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4.6 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 17.1 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها28 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 20.1 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 344 مليون درهم منها 14 رهونات أراضى بقيمة 293 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ام هرير الثانيه بقيمة 158 مليون درهم وأخرى فى منطقة المرقبات بقيمة 84 مليون درهم.

اقرأ ايضا

التعليقات