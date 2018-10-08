يوفنتوس يطعن على العقوبة الموقعة عليه

اتَّخذ نادي يوفنتوس، قرارًا بشأن العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عقب مباراته مع نابولي، بمنافسات الجولة السابعة من الكالتشيو.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، عقاب يوفنتوس بإغلاق جزء من مدرجات ملعب الأليانز ستاديوم، بعد هتافات عنصرية رددتها جماهير البيانكونيري ضد مدافع نابولي، كاليدو كوليبالي، خلال مباراة الفريقين.

وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، قرر يوفنتوس الطعن على العقوبة الموقعة عليه.

وسيلتقي يوفنتوس، مع جنوى، على الأليانز ستاديوم، بالجولة الـ9، يوم 20 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

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