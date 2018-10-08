شاهد بالصور | الأعمال المتنافسة في مسابقة سوني العالمية

كشفت لجنة التحكيم في مسابقة “سوني وورلد أووردز” للصور عام 2019، عن مجموعة من الصور المذهلة المتبارية ضمن الجولة الأولى على الجوائز المعروضة بأقسامها المختلفة.

وذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن هذه الجائزة التي تعقد للعام الثاني عشر على التوالي تضم 4 فئات ، وهم قسم للمحترفين، والقسم المفتوح، وقسم للشباب وقسم للطلاب.

إلى جانب الفئات العمرية، فالمصورين يمكنهم التقديم ضمن 10 أقسام للجائزة، بداية من صور الملتقطة لرحلات السفر إلى البورتيريهات إلى صور تحت المياه، وصور الطبيعة والمعمار وغيرها.

ومن أجل الإعلان عن قائمة لجنة التحكيم في هذه المسابقة، كشفت مجموعة “سوني” التي ترعى الجائزة عن العديد من الصور المذهلة التي تم التقاطها من مصورين حول العالم.

وسوف تختار لجنة التحكيم فائز عن كل فئة وقسم للحصول على جائزة بقيمة 5 آلاف دولار، إضافة إلى كاميرات تصوير وأجهزة مصنعة بواسطة سوني.

كما ستعرض أعمال الفائزين في منزل سوميرست الفني في لندن.

ومن بين الصور المشاركة، تبرز على وجه الخصوص صورة “الرقص أسفل جبل يولونج”، حيث الوادي الأحمر والجبال الضبابية.

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