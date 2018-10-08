Kingston تطلق سماعة البلوتوث HyperX المخصصة للألعاب

إصدار جديد من سماعات البلوتوث المخصصة للألعاب يقدم اليوم من Kingston في سماعة HyperX Cloud MIX التي تأتي بسعر 200 دولار.

وتتميز سماعة HyperX Cloud MIX الجديدة من Kingston بصوتيات عالية الجودة، مع قدرة على إنتاج صوتيات بدءاً من 10 Hz إلى 40000 KHz عند إرفاق الموصلات الخاصة بها.

وأيضاً يمكن لسماعة HyperX Cloud MIX أن تدعم المستخدم بقدرة بطارية تستمر حتى 20 ساعة في وضع البلوتوث للسماعة، و30 ساعة في وضع Cloud Flight.

كما تتميز سماعة HyperX Cloud MIX بمحركات بحجم 40 مم، مع تقنية chamber مزدوجة، إلى جانب ميكروفونات خارجية ذات إستشعار عالي الدقة وقابلة للفصل، وميكروفونات داخلية تدعم المستخدم في إستقبال المكالمات، الألعاب أو مشاهدة الأفلام.

Kingston تقدم أيضاً أدوات تحكم في مستوى الصوتيات والميكروفونات مدمجة في السماعة، مع مؤشرات صوتية لوضع البلوتوث في السماعة، إلى جانب كابل للإتصال عبر مدخل 3.5مم.

وتتوفر سماعة HyperX Cloud MIX الآن على موقع Best Buy في الولايات المتحدة بسعر 200 دولار، على أن تتوفر لاحقاً في أسواق أخرى.

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