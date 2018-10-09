دراسة : قطرات الكركم تكشف الزهايمر قبل سنوات

بواسطة / بتاريخ 2018-10-09 في 12:24 م /
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كشف علماء بريطانيون أن قطرات العين من الكركم يمكن أن تكشف الإصابة بالزهايمر قبل سنوات من ظهور الأعراض. ووجد الباحثون أن القطرات التي تم تطويرها في جامعة لندن، تسهل التشخيص المبكر قبل ظهور أي علامات سلوكية لفقدان الذاكرة.

وساعدت جرعة يومية من قطرات العين التي تحتوي على الكركمين، المسؤول عن اللون الأصفر في الكركم، في الكشف عن مرض الزهايمر الذي يعد أكثر أشكال الخرف شيوعاً، في الفئران المعدلة وراثياً لتطوير المرض، قبل عامين من ظهور الأعراض السلوكية. ويجعل الكركمين بروتينات غير طبيعية في الدماغ مرئية بالتشبث بها، وتظهر بمثابة بقع فلورية، ما يجعلها قابلة للاكتشاف

من خلال النظر إلى الجزء الخلفي من العين. وقال الدكتور كورديرو، أستاذ طب وجراحة العيون في جامعة إمبيريال كوليدج في لندن: بالنظر إلى التجارب الناجحة، فإن البحث عن علامات في شبكية العين لمرض الزهايمر، وغيره من أمراض الدماغ، وكذلك الجلوكوما، يمكن أن يصبح جزءاً من اختبار العين العادي في غضون خمس سنوات.

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