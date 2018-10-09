373 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 16 مليون في “نخلة جميرا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 373 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 139 مبايعة بقيمة 256 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضى بقيمة 149 مليون درهم و 102 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 107 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة الصفوح الاولى.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 7 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى اليلايس 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 117 مليون درهم منها 28 رهونات أراضى بقيمة 85 مليون درهم و 23 رهونات فلل وشقق بقيمة 32 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الصفا الثانيه بقيمة 18 مليون درهم وأخرى فى منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

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